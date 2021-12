Corpo de piloto de aeronave desaparecida é achado em praia

Equipes de resgate encontraram na manhã desta quarta-feira, 26, o corpo do piloto da aeronave que desapareceu no sul da Bahia nesta terça-feira, 25. As buscas foram iniciadas durante a madrugada, após o Corpo de Bombeiros receber uma ligação de um pescador, que achou partes do avião na Praia Mar e Sol, no litoral norte de Ilhéus.

Inicialmente, as equipes encontraram destroços do bimotor, entre eles duas poltronas, uma mochila, duas bolsas e uma carteira. Em seguida, o corpo do piloto foi identificado por estar com uniforme e documentos. "Continuaremos as buscas durante o dia nesta região, mas sem descartar o litoral sul, pois há o risco da corrente marítima ter levado os corpos para outro local", explica Ana Isabel de Santana, capitã dos Corpo de Bombeiros em Ilhéus. Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que 13 militares estão envolvidos nas buscas, entre a tripulação do helicóptero e a equipe do Salvaero Recife, que coordena a missão.

Além do piloto, estava na aeronave o advogado José Nilton da Silva, 58 anos, que transportava o corpo da sua mulher, Cárita de Souza Ramos, 61 anos, morta no sábado, 23, por conta de afogamento em uma praia do sul da Bahia. O enterro aconteceria em Brasília, cidade onde os dois moravam.

A aeronave, que desapareceu pouco depois da decolagem do aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (a 446 km de Salvador), no final da noite de segunda-feira, 24, pertencia a Bruno de Sá Martins de Araújo e tinha capacidade para seis pessoas.

