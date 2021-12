Corpo de mulher é encontrado na BR-367

O corpo de uma mulher foi encontrado, no final da manhã desta quinta-feira, 14, às margens da BR-367, perto do distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no sul da Bahia.

Segundo o Radar64, o corpo de Juliana Santos da Rosa, 26 anos, foi encontrado com diversas lesões provocadas por instrumentos contundentes e perfurocortantes.

A polícia acredita que Juliana tenha sido morta em outro local, por não haver poça de sangue próximo de onde foi encontrado o corpo. Foram encontrados ainda marcas de pneus e uma corda de nylon.

Juliana morava no bairro de Vila Parracho, em Porto Seguro. Um inquérito foi instaurado para apurar o crime na delegacia de Santa Cruz Cabrália.

Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime.

