Corpo de mulher é encontrado em lixão na cidade de Poções

O corpo de Elma Silva, 50 anos, foi encontrado na madrugada deste domingo, 24, no lixão do município de Poções (a 453 quilômetros de Salvador), nas proximidades da pista de pouso. A vítima apresentava sinais de perfuração no pescoço feito por alguma arma branca.

Segundo o Blog do Jefferson Almeida, Elma morava no bairro Primavera e, de acordo com os familiares da vítima, a última vez que ela foi vista foi quando saiu de casa na noite deste sábado, 23, por volta das 20h30.

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O corpo de Elma foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista (a 70 quilômetros de Poções). O caso será investigado pela delegacia do município de Porções.

