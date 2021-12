Corpo de mulher é achado em tanque de água em Itabuna

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta segunda-feira, 21, em um tanque de água no fundo da casa onde morava, no município de Itabuna (a 434 quilômetros de Salvador). A vítima, identificada até o momento pelo prenome Manoela, aparentava ter 23 anos e morava na rua São Pedro, no bairro Pedro Jerônimo, como dois filhos.

De acordo com blog Verdinho Notícias, vizinhos relataram que ela tinha problemas de saúde e que, recentemente, desmaiou em uma barraca de acarajé. Por conta disso, a polícia suspeita que ela tenha passado mal e caído no local.

O corpo da mulher foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A causa da morte é desconhecida. O caso será investigado pela delegacia da cidade.

