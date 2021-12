Corpo de mulher desaparecida no Rio de Contas é encontrado

O corpo de um das três vítimas do naufrágio de um barco no Rio de Contas foi localizado na madrugada desta quarta-feira, 21, por pescadores. De acordo com o Blog do Marcelo, o corpo foi identificado como sendo o de Ana Júlia Ferreira Cruz, 25 anos. Os outros dois rapazes, que estavam com ela, continuam desaparecidos.

Os bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e o local onde o corpo estava foi isolado para permitir o trabalho da perícia.

Os bombeiros dão continuidade às buscas para tentar achar os outros dois desaparecidos. O trio estava em um barco atravessando o Rio de Contas com mais três pessoas quando a embarcação virou.

Três conseguiram nadar até a margem do rio, mas os demais desapareceram.

