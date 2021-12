Corpo de motorista de aplicativo desaparecido é encontrado em Serrinha

O corpo do motorista de aplicativo Renan Magalhães, de 39 anos, foi encontrado na noite desta segunda-feira, 28, no município de Serrinha, a 175 km de Salvador. Renan estava desaparecido desde sábado, 26, quando saiu de casa, em Salvador, para fazer uma corrida com hora marcada.

O carro dele foi localizado no condomínio Colina Azul, no bairro de Pau da Lima, onde estava estacionado. A polícia esteve no local para fazer a perícia. Dentro do veículo, foram encontrados papéis e documentos.

Familiares de Renan registraram o caso no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Após a localização do corpo, o irmão de Renan foi até o Instituto Médico Legal (IML) de Serrinha para fazer o reconhecimento.

A transferência do corpo para Salvador deve ocorrer ainda nesta terça, 29. Renan era casado e deixa a esposa, que está grávida de 7 meses.

A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime.

adblock ativo