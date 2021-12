Corpo de Mister Bahia é sepultado em Camaçari

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 12, às 9h, o corpo de Danilo Brito Nery, de 22 anos, morto em um acidente de carro no último sábado, 10, na BR-324. O sepultamento foi realizado no cemitério Jardim da Eternidade, no bairro da Gleba H.

Danilo, que ganhou o título de Mister Bahia 2013, viajava com a noiva, Jamile Almeida Carneiro, de 25 anos, e outras duas pessoas com destino a Conceição do Coité, quando se envolveu em uma colisão com mais dois veículos. O acidente aconteceu no km 449, no trecho que liga Riachão do Jacuípe a Tanquinho, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Larissa Almeida Gonçalves Mota, 24 anos, e uma criança de 3 anos identificada como Guilherme Almeida Gonçalves Mota, que estavam no carro de Danilo, tiveram lesões graves e foram socorridas para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe. Jamile, que conduzia o veículo, saiu ilesa.

