Corpo de menino de 7 anos é encontrado enterrado em Encarnação de Salinas

O corpo de um menino de 7 anos foi encontrado enterrado em um quintal na localidade de Encarnação de Salinas, distrito de Salinas das Margaridas (a 74 quilômetros de Salvador). O corpo de Walter Junior, de 8 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira, 23.

O menino estava desaparecido desde terça-feira, 22, e a família realizava buscas pelo garoto , quando encontraram a bicicleta do menino em frente a casa do padrasto. Logo em seguida, o corpo foi encontrado em uma cova, no quintal da residência.

De acordo com informações do Blog do Valente, após encontrarem o corpo do menino, moradores e familiares realizaram um protesto em Encarnação de Salinas. O garoto morava com o pai e os avós paternos e estava passando o final de semana com a mãe.

adblock ativo