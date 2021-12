Corpo de menina assassinada em escola é sepultado

O corpo de Beatriz Angélica Mota, 7 anos, assassinada nesta quinta, 10, dentro de uma escola em Petrolina, em Pernambuco, foi velado nesta sexta-feira, 11, em Juazeiro, no norte da Bahia. A garota morava com os pais na zona rural do município. O corpo dela será sepultado na comunidade de Lagoa da Pedra, distrito de Maniçoba, interior de Juazeiro. O sepultamento ocorreu na comunidade de Lagoa da Pedra, distrito de Maniçoba, interior de Juazeiro, no final da tarde desta sexta.

Beatriz foi com a mãe Lúcia Mota e o pai Sandro Romildo para uma formatura no Colégio Nossa Senhora Maria Auxiliadora, no Centro de Petrolina, onde ela estudava e o pai é professor de inglês. Sandro se afastou da família para participar da cerimônia e, logo depois, Lúcia percebeu o sumiço da filha.

Ela avisou ao marido e os dois passaram a procurar a criança. Sandro, inclusive, chegou a chamar por Beatriz usando o microfone do palco da festa. Como a criança não foi localizada, o evento foi encerrado e as pessoas passaram a ajudar na busca pela menina, que foi encontrada em um depósito desativado, que fica próximo ao local da formatura.

Beatriz já foi achada morta e com uma peixeira cravada no abdômen. Ela também tinha marcas de faca nas pernas e braços. A polícia descarta violência sexual. Ainda não há informações de quem teria cometido o crime, mas a polícia acredita que o homicida entrou na escola pelo portão principal, já que o colégio possui sensor de movimentação no muro, que não foi acionado.

