Corpo de mais um dos baianos desaparecidos é identificado em Brumadinho

O corpo de mais um dos baianos desaparecidos na tragédia de Brumadinho, que ocorreu em 25 de janeiro, foi identificado na sexta-feira, 8. Ademário Bispo, de 51 anos, morava em Santo Amaro da Purificação e prestava serviço para uma empresa terceirizada da Vale do Rio Doce.

A informação foi confirmada pelo filho da vítima, Ismael Bispo. O enterro de Ademário será realizado neste domingo, 10, na cidade de Mario Campo, em Minas Gerais.

Até o momento, cinco baianos foram identificados como vítimas do rompimento da barragem em Minas Gerais. No entanto, os corpos de Alex Mário Moraes Bispo, 22, e Carlos Augusto Santos Pereira, 49, continuam desaparecidos.

A Tragédia

A barragem de Brumadinho se rompeu no dia 25 de janeiro, atingindo a região conhecida como Córrego do Feijão. O rompimento resultou em uma avalanche de lama que destruiu quase tudo que estava pela frente, deixando, até o momento, quase 200 mortos e 111 desaparecidos.

O ex-presidente da Vale do Rio Doce, empresa responsável pela Barragem de Brumadinho, Fábio Schvartsman, afirmou que os maiores atingidos eram funcionários da empresa. Ainda de acordo com Schvartsman, eles estavam almoçando no momento da tragédia, sendo que o refeitório local foi completamente destruído.

