Corpo de jovem em estado de decomposição é encontrado na BA-530

O corpo de um jovem identificado como Carlos Henrique Souza da Silva, de 20 anos, foi encontrado na manhã deste domingo, 15, em Camaçari, em avançado estado de decomposição.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), moradores da região informaram que na última quarta, 11, três homens teriam o abordado Carlos Henrique e efetuado disparos com arma de fogo.

Apenas neste domingo o corpo do jovem foi encontrado na BA-530, conhecida como estrada da Cetrel, localidade de Arembepe. Conforme o órgão, a vítima teria passagens por tráfico de drogas pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e também na 18ª Delegacia de Camaçari.

Ainda de acordo com o Stelecom, por conta do estado do corpo da vítima, não foi possível confirmar ainda se a morte foi por conta dos tiros ou por algum outro motivo. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

