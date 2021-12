Corpo de jovem é encontrado no Rio Grande em Barreiras

O corpo do jovem Kaio Felipe Quinteiro Lima, 20 anos, que estava desaparecido desde a madrugada do dia 2 de agosto, em Barreiras, foi encontrado por um pescador na manhã desta segunda-feira, 5, boiando nas águas do rio Grande.

Durante todo o final de semana a família e amigos procuraram pelo rapaz, cujo último contato foi no final de uma festa particular que teve Gustavo Lima e Marília Mendonça como principais atrações, no Parque de Exposições.

De acordo com o irmão de Kaio, Keliton Quinteiro, ambos estavam com um grupo de amigos no evento e no final se separaram, quando viu o irmão pela última vez.

A Polícia Civil de Barreiras, que fez o registro do desaparecimento no sábado, 3, acompanhou nesta segunda a remoção do corpo por prepostos do Corpo de Bombeiros, mas não deu detalhes, apenas informando que as investigações continuam e a causa da morte deverá ser apontada pelo Departamento de Polícia Técnica.

