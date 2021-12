Corpo de jovem é encontrado em saco; suspeitos são detidos

Darlan de Jesus Santos, 18 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 30, em um matagal na entrada do município de Guaratinga (distante a 706 km de Salvador).

O corpo estava parcialmente enrolado em um saco, com os braços amarrados e com sinais de golpes de facão e paulada. Segundo informações do Radar 64, o crime ocorreu dentro de uma casa, na rua 25 de Setembro, na região central da cidade.

Ainda na manhã desta segunda, por meio de uma denúncia anônima, uma equipe da Policía Militar foi até a residência onde teria ocorrido o crime e prenderam três suspeitos.

Dois homens e uma mulher foram levados para a delegacia. Após depoimento, ficaram presos Mayco Reis de Santana, 26 anos e Fredson Santos Silva, de 29. A mulher foi liberada.

