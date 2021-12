Corpo de jovem de 23 anos é encontrado em Feira de Santana

O corpo de Cláudio Roberto dos Santos, de 23 anos, foi localizado na manhã deste domingo, 13, próximo ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Segundo informações de moradores ao site Acorda Cidade, o jovem era usuário de drogas e costumava beber em barracas do Centro de Abastecimento do município. Ele foi morto com um tiro na cabeça.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo de Cláudio foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

