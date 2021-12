Corpo de jovem de 20 anos é achado pelo pai dentro de casa em Araci

O corpo de um jovem de 20 anos foi achado na madrugada deste domingo, 27, dentro da casa onde morava no bairro Bombinha, em Araci (a 221 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do site Calila Noticias, José Aloísio Matos de Carvalho foi encontrado por volta das 3h30 pelo pai com cortes no pescoço, possivelmente causados por golpes de fação.

O pai da vítima relatou aos policiais que o filho estava acompanhado da namorada, que ainda não foi encontrada. O homem ainda revelou que horas antes do crime três homens suspeitos foram avistados em um carro, à procura de José Aloísio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

