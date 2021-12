Corpo de jovem baiano morto em baile funk em São Paulo é enterrado em Maracás

O corpo de Mateus Santos Costa, 23 anos, foi enterrado nesta quarta-feira, 4, no Cemitério Municipal de Maracás. O jovem baiano é uma das nove pessoas mortas durante ação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, na madrugada do último domingo, 01.

Mateus morava em São Paulo há cinco anos e trabalhava como vendedor de produtos de limpeza. De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, a família encontrou dificuldades para o translado do corpo, que chegou à Bahia de avião, na terça-feira, 3, no aeroporto de Ilhéus. De lá, foi levado para Maracás em um veículo de uma funerária contratada pela mãe de Mateus, que é cadeirante. Como a família não tinha condições, a aposentada Maria José Rodrigues fez um empréstimo no valor de R$ 5 mil para pagar a despesa.

