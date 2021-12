Corpo de homem morto dentro de ambulância será sepultado nesta sexta

As polícias Civil e Militar da Bahia ainda procuram os autores da morte de Jean Marcelo Ferreira Bispo, de 24 anos, que foi retirado da ambulância e morto na noite de quarta-feira, 7. O veículo seguia pela BR-101 quando a vítima foi esfaqueada, baleada e teve o corpo incendiado.

O sepultamento está marcado para esta sexta, 9, no cemitério do distrito de Buris, zona rural de Teolândia (a 270 km de Salvador), onde morava e foi baleado no último final de semana.

Por causa dos ferimentos à bala, ele tinha sido encaminhado para o Hospital Regional de Itabuna, de onde teve alta médica na quarta.

Conforme relatos do motorista da ambulância, ambos seguiam do Hospital de Itabuna de volta para Teolândia.

Ação

No trajeto, o veículo foi interceptado por um grupo que estava em dois carros. Com armas em punho, o grupo obrigou que ele parasse no acostamento.

Em seguida entraram na ambulância e começaram a agredir Jean Marcelo, que era conhecido como Léo Bruxo.

Logo depois mandaram que o motorista seguisse por uma estrada vicinal e parasse a cerca de 100 m da rodovia, em um trecho que pertence ao município de Uruçuca, onde mataram o rapaz.

Depois o grupo fugiu, deixando o motorista no local sem ferimentos. As investigações sobre a morte estão sob a responsabilidade da delegacia de Uruçuca.

Conforme informações da delegacia de Teolândia, Jean Marcelo foi preso mais de uma vez por tráfico de drogas, suspeita de envolvimento em homicídios e agressões pela Lei Maria da Penha.

adblock ativo