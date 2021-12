Corpo de homem é encontrado no rio Patipe, em Valença

O corpo de um homem foi encontrado no rio Patipe, nas proximidades do município de Valença (122 km de Salvador), na quarta-feira, 30. Gilberto Gomes, de 64 anos, desapareceu na terça-feira, 29, quando mergulhou para recolher uma rede de pesca e acabou se distanciando da embarcação em que estava.

Segundo a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2° Distrito Naval, Gilberto estava no saveiro "Itabajara" junto com outra pessoa no momento do acidente. A embarcação saiu do Atracadouro de Valença para pescar por volta das 17h da terça.

Um bote da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) realizou as buscas junto com outras duas embarcações, pertencentes a pescadores da região. Os familiares já realizaram o reconhecimento do corpo.

