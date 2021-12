Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição em Guanambi

Um homem foi achado em estado de decomposição, na manhã da última terça-feira, 30, no Riacho do Belém, em Guanambi (a 675 km de Salvador). O corpo de José Francisco Paixão, 41 anos, estava debaixo de uma ponte, no Bairro Sandoval Moraes.

De acordo com informações obtidas pelo site Vilson Nunes, equipes da Polícia Militar e da Polícia Técnica estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi, onde será realizado o exame técnico.

O caso será investigado. Segundo à polícia, não há nenhum registro na Delegacia de pessoa desaparecida com as características do corpo localizado.

