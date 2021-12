Corpo de homem é encontrado com mãos amarradas em Simões Filho

Um homem foi assassinado na noite desta terça-feira, 4, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo da vítima, que não foi identificada até o momento, foi achado por volta de 20h10. O crime foi na rua Santa Luzia, na localidade de Mapele.

O homem estava com as mãos amarradas e com marcas de tiro na cabeça, indicando uma execução. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A polícia investiga o homicídio.

