Corpo de homem desaparecido é localizado em praia de Arembepe

Foi localizado nesta quinta-feira, 5, o corpo de Alberto Ulício dos Santos Souza, de 34 anos, que havia desaparecido na quarta, 4, na praia de Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Abrantes), o corpo de Alberto foi encontrado por populares volta das 13h20, próximo ao banco Bradesco da praça de Arembepe, e foi removido ainda durante a tarde.

Testemunhas informaram que Alberto pulou de uma barreira de pedras no mar e não conseguiu retornar, já que as ondas estavam agitadas no momento. A Polícia Militar iniciou as buscas ainda na quarta, com o auxílio de um helicóptero para tentar localizar a vítima.

O corpo de Alberto já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia, para identificar se a causa da morte foi afogamento ou se há algum sinal de violência. Ainda não há prazo para a divulgação do resultado da perícia.

adblock ativo