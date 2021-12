Corpo de homem desaparecido é encontrado às margens de estrada

O corpo de Anderson da Silva Pinto foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 14, às margens da Estrada da Vila Orádia, localizada na zona rural do município de Santa Cruz Cabrália (distância de 734 km de Salvador).

De acordo com o portal Radar 64, o corpo foi encontrado em estágio avançado de decomposição e enrolado num cobertor. Ele estava desaparecido desde a última terça, 12.

A polícia informou que Anderson residia em Salvador e estava morando em Porto Seguro há menos de cinco meses com a mãe e o padastro, no bairro Parque Ecológico. Ainda não há informações sobre a motivação e autores do crime.

