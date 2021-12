Corpo de homem desaparecido desde sábado é encontrado na BR-116

O corpo de um homem, identificado como Edcarlos de Jesus Santos, de 45 anos, foi encontrado nesta segunda-feira, 9, nas margens do Rio Jacuípe, próximo a ponte da BR-116. Ele residia no distrito de Bonfim de Feira, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), e estava desaparecido desde o sábado, 7. O corpo estava em adiantado estado de gigantismo.

De acordo com o site Acorda Cidade, a esposa da vítima, Rosália da Silva Santos, informou que suspeita do marido ter sido assassinado. Isso porque, ele saiu de casa com uma moto e depois voltou para casa, pegou o carro e saiu novamente. O veículo, um Celta, foi encontrado abandonado próximo ao Estádio Joia da Princesa e encaminhado ao pátio do Complexo Policial Investigaor Bandeira, no bairro Jomafa.

Ainda segundo Rosália, o marido trabalhava como agiota, emprestando dinheiro a juros, e que ela desconfia que a morte dele pode estar ligada a um relacionamento que ele estava vivendo com uma mulher casada.

A titular da delegacia territorial, Fernanda Gabriela Braga, efetuou o levantamento cadavérico com os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O corpo foi encaminhado para necropsia para saber o motivo da morte.

