Corpo de garoto de 6 anos é encontrado em rio

O corpo da criança de 6 anos, que estava desaparecido desde o último dia 25, junto com a mãe e o irmão de seis meses, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira, 2, no rio de Janeiro, no município de Barreiras (oeste baiano).

Na última sexta, 27, o corpo da mãe dos garotos, Rita de Cássia Rodrigues dos Santos, 28, foi achado na cachoeira do Acaba Vida. Já o bebê de seis meses permanece desaparecido, mas as buscas seguem na região.

A pista que levou a equipe dos bombeiros até a cachoeira foi de um taxista. Nas redes sociais, ele reconheceu a foto da mulher e os filhos, que familiares e amigos estavam replicando na tentativa de localizá-los.

"Ela pagou para ele levar os três para a cachoeira, porque já teriam amigos acampados e à sua espera", afirmou Zenildo Souza, companheiro de Rita, destacando que desde então as buscas se concentram no rio e no entorno.

