Corpo de executivo que morreu em naufrágio de lancha é levado para São Paulo

O corpo do executivo Benedito Luiz Alves Dias, de 63 anos, foi transladado na tarde desta sexta-feira, 30, de Ilhéus para a cidade de Campinas (SP), onde será sepultado na manhã deste sábado. Ele morreu na quinta, 29, depois que a embarcação em que estava com outras 12 pessoas virou na península de Maraú, perto da Ponta do Caroço, litoral de Ituberá, 296 km de Salvador.

Diretor-geral do Grupo Segurador Banco do Brasil e Papfre, Benedito Dias passava férias da região do baixo sul da Bahia com familiares e amigos. Segundo as demais pessoas que estavam com ele, a embarcação virou depois de ser atingida por duas ondas grandes e, embora houvessem botes salva-vidas, os ocupantes não tiveram tempo de utilizá-los.

Passageiros e tripulantes da embarcação foram socorridos por pescadores da região, que já encontraram o corpo do executivo sem vida. Uma outra passageira, filha de um amigo da vítima, engoliu muita água e foi socorrida para o Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, de onde foi liberada algumas horas depois, ainda na quinta.

Conforme informações do comando do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, um processo administrativo foi aberto para apurar as responsabilidades sobre o acidente, com a perspectiva de ser concluído em três meses. Ainda segundo a Marinha, a embarcação 'Xuxete' tinha partido de Barra Grande e virou logo depois na desembocadura do rio Orojo.

Uma equipe de inspetores navais da base de Valença da Capitania dos Portos da Bahia foi encaminhada para o local tão logo foi confirmado o acidente. Eles ajudaram no socorro às vítimas e iniciaram a busca por informações do acidente com os tripulantes e passageiros da embarcação que virou.

Por meio de uma nota à imprensa, o Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre lamentou a morte do executivo, que ingressou no BB em 1975, passando por diversos setores. De acordo com a nota, nos últimos seis anos Benedito Dias, “reconhecido por sua competência e fraternal convivência com as equipes de trabalho” se dedicou com exclusividade ao Grupo Segurador.

