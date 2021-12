Corpo de estudante que morreu em academia é enterrado

A mulher que morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto fazia atividade física em uma academia de ginástica em Jequié, foi enterrada na tarde desta quarta-feira, 11. O sepultamento aconteceu na cidade de Ipiaú, onde a estudante de Enfermagem Márcia Ângela, 32 anos, nasceu.

Márcia praticava atividade física quando passou mal e desmaiou no começo da noite de terça, 10, no Loteamento São Judas Tadeu, em Jequié. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas chegou sem vida ao Hospital Geral Prado Valadares, segundo informações do blog Jequié Repórter. Márcia Ângela era mãe de uma criança de 7 anos de idade.

A causa da morte foi confirmada em laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

