Corpo de estudante baiano que sumiu no RJ é encontrado

O corpo do estudante baiano Henrique Amaral Roza, de 23 anos, que estava desaparecido desde o dia 15 de novembro, foi encontrado por bombeiros do 4º Grupamento Marítimo (G-Mar) de Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana, na manhã desta terça-feira, 3. O corpo foi achado na Praia de Ponta Negra, em Maricá, na Região dos Lagos.

O tio do jovem, Juraci Amaral, foi quem fez o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML). Ele disse que identificou o sobrinho pelas tatuagens que ele tem no corpo.

Henrique, natural de Valença (a 262 km de Salvador), no sul da Bahia, desapareceu na praia de Itacoatiara quando foi dar um mergulho. Ele era aluno do curso de cinema e audiovisual do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A instituição de ensino divulgou nota de pesar [confira abaixo] lamentando a morte do aluno.

O estudante, que ganhou um prêmio pelo filme "Curta Casa", foi para o Rio para apresentar o curta-metragem na VII Semana Universitária de Audiovisual (SUA), na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. O evento aconteceu entre os dias 14 e 17 de novembro.

No dia 15 de novembro, por volta das 15h, Henrique estava com dois amigos na praia de Itacoatiara, saiu para tomar banho de mar e não retornou. Ele é o quarto de cinco irmãos. Segundo a irmã de Henrique, Fabiane Roza, os dois amigos que estavam com o estudante na praia contaram que ele deixou a carteira e o celular com eles dizendo que iria dar um mergulho. Duas horas depois, eles acharam estranho o colega não ter voltado. Chamaram um salva-vidas, que procurou pela praia, mas nenhum sinal foi encontrado.

De acordo com Fabiane, Henrique estava no Rio desde o último dia 6, hospedado na casa de um tio em Niterói. Ela disse que os homens do Corpo de Bombeiros informaram que Itacoatiara tem um mar violento e cheio de pedras. “Além disso, eles disseram que a água é muito fria. Tinha chovido três dias antes na cidade e o mar estava agitado.

adblock ativo