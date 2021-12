Corpo de engenheiro encontrado morto é sepultado em Itabuna

O corpo do engenheiro de produção Wallace Machado, de 32 anos, que foi encontrado morto no domingo, 9, após ficar três dias desaparecido, foi sepultado nesta segunda-feira, 10, na cidade de Itabuna, na região Sul da Bahia. Amigos e parente acompanharam o enterro, que aconteceu no Cemitério Campo Santo, pela manhã.

Wallace, que se formou no ano passado na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), trabalhava no município de Jequié. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) quando estava a caminho de Itabuna para visitar a família, que mora no bairro de Fátima, como fazia todos os finais de semana.

Ele estava desaparecido desde sexta-feira, 7, quando saiu de Jequié, sozinho, com sua motocicleta (uma Honda Bros). O corpo do engenheiro foi localizado dentro de um matagal, às margens da BR-101, entre Itabuna e Itajuípe. Segundo a polícia, ele foi baleado com um tiro nas costas. A moto de Wallace não foi encontrada.

