Corpo de empresário morto em Teixeira de Freitas é enterrado

O empresário Victor Aguiar, foi enterrado no fim da tarde deste sábado, 19. Ele foi morto durante uma confraternização de fim de ano. A festa acontecia em uma casa em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele foi atingido por um tiro na região abaixo da axila esquerda, perto ao peito. A polícia não sabe se ele era alvo do criminoso. A autoria do crime ainda é investigada.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade esteve no local na manhã deste sábado, 19, para realizar perícia. O delegado Kleber Gonçalves, titular da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, que está à frente das investigações do crime, deve começar a ouvir testemunhas e integrantes da família, para tentar estabelecer uma linha de investigação mais precisa, capaz de elucidar o assassinato.

Victor Aguiar era dono de uma concessionária de veículos. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital privado do município. Entretanto, não resistiu ao ferimento e morreu. O crime ocorreu por volta de 1h.

