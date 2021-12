Corpo de empresário José Carvalho é velado em Pojuca

O corpo do empresário e engenheiro José Corgosinho de Carvalho Filho é velado nesta quinta-feira, 22, no templo construído por ele no município de Pojuca (a 76 km de Salvador). José Carvalho, que é considerado um dos mais importantes nomes da história do empresariado e da educação do estado, morreu nesta quarta, aos 84 anos.

O ex-governador e secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, prestou uma última homenagem para o empresário no templo da Fundação José Carvalho. A viúva de José Carvalho, a ex-prefeita de Catu Gilcina Carvalho e outros familiares também estão no local.

Funcionários da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), que foi fundada por ele, e da fundação, que leva seu nome, também estiveram presentes.

Prefeitos da região são esperados pela tarde, quando vai acontecer a cerimônia de sepultamento fechada para familiares e amigos.

Legado

José Carvalho se radicou na Bahia em 1960, onde investiu no minério de cromo e fundou a Ferbasa, uma das maiores empresas do estado na área de mineração, metalurgia e reflorestamento. A companhia é reconhecida no Brasil e fora do país.

Outro importante legado é a Fundação José Carvalho, entidade sem fins lucrativos que proporciona a milhares de crianças e adolescentes acesso a um estudo de qualidade.

