Corpo de Dona Canô é enterrado em Santo Amaro

O corpo de Dona Canô, morta na terça-feira, 25, foi enterrado no Cemitério da Purificação, em Santo Amaro, sob reverência de amigos, familiares e centenas de admiradores.

O agitador cultural baiano Clarindo Silva, amigo da família Veloso, fez um pronunciamento durante o enterro, no qual ressaltou a importância de Dona Canô para a cultura da Bahia e do Brasil.

Antes do sepultamento, uma missa de corpo presente foi realizada na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, no centro de Santo Amaro. Iniciada às 8h50 desta quarta-feira, 26, a cerimônia contou com filhos (todos vestidos de branco), netos e bisnetos da matriarca. No início da missa, 17 integrantes do afoxé Filhos de Gandhy executaram o toque de alvorada.

A matriarca da família Velloso havia expressado em vida a vontade pela cerimônia religiosa antes do seu sepultamento.

Mobilização - Durante todo o dia de terça e na madrugada desta quarta, o corpo de dona Canô foi velado na casa número 179, na Rua Viana Bandeira, em uma cerimônia reservada à família e amigos mais íntimos. Todos os sete filhos da matriarca - Clara, Roberto, Caetano, Rodrigo, Bethânia, Mabel e Irene -, além dos netos, passaram o dia sendo confortados pelos visitantes.

"O sonho dela era ser enterrada aqui. E isso só foi possível graças ao quadro de melhora que ela teve no hospital", contou uma das filhas adotivas, Irene Velloso. Muito emocionada, Mabel Velloso aproveitou para agradecer pelas orações direcionadas à família, enquanto a mãe esteve enferma. "O povo teve uma bondade e solidariedade conosco sem tamanho, nesses dias todos em que ela esteve lutando", afirmou Mabel. Os filhos mais famosos de dona Canô, os cantores Caetano e Maria Bethânia não falaram com a imprensa.

Políticos - O governador Jaques Wagner, a primeira-dama Fátima Mendonça, o secretário da Casa Civil, Rui Costa, e o prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado, estiveram presentes. "Não por ser mãe de Caetano e Bethânia, ela se tornou uma unanimidade baiana pelo carisma e personalidade própria", afirmou Wagner. O governador, que decretou luto oficial de três dias, chegou à cidade por volta das 15h30 e passou cerca de 40 minutos com a família.

"Era uma pessoa muito simples, que não tinha distinção com ninguém e, com certeza, deixará saudades", emocionou-se a idosa. O professor Jorge Portugal, filho da terra, teve o filho Caetano batizado por dona Canô, quando ela tinha 80 anos. "Na sexta, quando a visitei no hospital, ela disse: sua comadre está indo para o céu", lembrou o docente, no último diálogo com dona Canô.

