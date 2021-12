Corpo de desaparecido é achado em bueiro no Litoral Norte

O corpo de Mário Dias Cerqueira, 36 anos, que estava desaparecido desde o último sábado, 25, foi encontrado nesta quinta-feira, 2, na praia de Costa Azul, no Litoral Norte, próximo a cidade do Conde (a 180km de Salvador). De acordo com a família, o corpo foi localizado dentro de um bueiro.

Os parentes ainda esperam o resultado da perícia, pois o corpo já estava em estado de decomposição. Contudo, destacam que as roupas são as que Mário usava no dia que sumiu.

Ainda com informações da família, Mário saiu na manhã do sábado para comprar ingredientes para fazer uma feijoada, mas não retornou. Depois de uma hora de espera, eles começaram a procurá-lo. Amigos foram ao lugar de destino e descobriram que Mário sequer tinha chegado lá. Fizeram buscas, mas não encontraram.

