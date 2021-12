Corpo de delegado morto em Feira de Santana será cremado em Salvador

O corpo do Delegado Demerval Gesta será cremado no Cemitério Jardim da Saudade, neste domingo, 22, às 15h, na capela G.

O delegado foi morto a tiros em um estabelecimento comercial de Feira de Santana (distante 110 km de Salvador), no sábado, 21, após reagir a um assalto. O autor do crime está foragido e um helicóptero da Polícia Militar está ajudando nas investigações.

O Presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), Eustácio Lopes, enfatiza que o homicídio do delegado representa uma grande perda a Polícia Civil baiana e a investigação criminal deverá elucidar a autoria do crime. "Mais uma perda para nós policiais civis! Ele era um grande amigo! Um colega, um trabalhador que se dedicava todos os dias à instituição e à sociedade. Temos a obrigação de identificar os autores e efetuar a prisão. O crime não poderá ficar impune", ressalta Eustácio Lopes.

