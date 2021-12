Corpo de dançarino morto em Porto Seguro é sepultado

O corpo do dançarino Lady Butterfly, de 35 anos, assassinado com golpes de faca no tórax nesta segunda-feira, 18, em Porto Seguro (a 707 quilômetros de Salvador), foi enterrado às 10h desta terça-feira, 19.

Amigos e familiares foram em caminhada da Câmara de Vereadores, onde ocorreu o velório, até o Cemitério do Campinho, ainda em Porto Seguro.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a tia da vítima, Helen de Oliveira, que, muito emocionada, não quis se pronunciar no momento.

No perfil de Butterfly no Facebook, amigos e conhecidos do dançarino se manifestaram. "Que triste! Se foi a Lady Butterfly, a alegria maior do Axé Moi. Estou em Porto Seguro e na cidade só se fala neste lamentável acontecimento #assassinaramaladybutterfly. Seria mais um crime de homofobia, com requintes de crueldade??!!", questionou Nano Lanza, um dos amigos do dançarino, na rede social.

Butterfly, que também era animador do complexo de lazer Axé Moi, foi morto no próprio apartamento, na avenida Coqueiral, no condomínio Golden Dolphin.

Segundo Delmar Bittencourt, titular da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, o principal suspeito até o momento é o companheiro do dançarino. Ele teria roubado o carro, o celular e o notebook da vítima.

De acordo com testemunhas, o homem (que não teve o nome revelado pela polícia) estava se envolvendo com Butterfly há dois dias.

Uma equipe da 1ª DT deve realizar buscas na região até o final do dia para localizar o autor do crime.

