Corpo de casal é encontrado em estado de decomposição na Bahia

Os corpos de um casal, identificados como Zélia e Gilvan, foram encontrados em estado de decomposição na tarde desta terça-feira, 26, dentro de uma propriedade localizada no distrito de Nova Alegria, no município de Itamaraju (distante a 751 km de Salvador).

De acordo com informações do site Itamaraju Notícias, os moradores disseram que o casal era muito querido na região. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da região, onde irão passar por exames de necrópsia.

