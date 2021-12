Corpo de casal assassinado é encontrado em distrito de Camaçari

Um casal foi encontrado morto com sinais de violência, na madrugada deste sábado, 4, na localidade conhecida como "Ladeira do Lavra", em Monte Gordo, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As vítimas foram identificadas como Danilo Campos Damasceno, 30 anos, e Viviane Santos de Jesus, 30 anos. De acordo com o Boletim de Homicídios da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o crime foi registrado por volta de 1h50. A autoria e a motivação do duplo homicídio ainda são desconhecidas.

