Corpo de cantor que morreu afogado em Ilhéus é enterrado

Parentes, amigos e fãs acompanharam, na tarde desta quinta-feira, 31, o enterro do corpo do cantor gospel Cleiton Frack, de 29 anos, que morreu afogado na praia de São Miguel, na cidade de Ilhéus (distante a 467 km de Salvador), na região sul da Bahia. O sepultamento aconteceu por volta das 17h no Cemitério Parque Jaraguá, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. Frack, que era ex-integrante da banda ArtPella, grupo que foi vencedor da edição de 2008 do programa de calouros "Astros", do SBT, morreu no início da tarde de terça-feira, 29.

Antes do enterro, o corpo foi velado, das 12h30 às 16h30, na Igreja Adventista Central de Osasco, que ficou lotada. "Fizemos uma grande homenagem para ele. Além dos parentes, muitos amigos e fãs dele compareceram. A igreja estava cheia e não tinha lugar para ficar. Muitos ficaram pelo lado de fora", disse a noiva de Frack, Fernanda Emboaba, que também era sua assessora de imprensa e produção.

Músicos da banda ArtPella, ex-companheiros de Frack, também estiveram presentes para prestar as últimas homenagens ao cantor. "Eles cantaram canções de composição dele, como "Na mão de Deus" e "Nova Jerusalém", que está no CD solo do Frac. Nossa, a homenagem foi muito linda", afirmou Fernanda, que estava de casamento marcado com o cantor para o dia 20 de novembro do ano que vem.

Afogamento

Testemunhas disseram à polícia que Frack estava com uma pessoa quando se afogou. Uma equipe do salva-vidas da cidade retirou o corpo da vítima da água, por volta das 13h40 de terça. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados, mas, quando chegaram ao local, Frack já havia morrido.

O sogro do cantor, Vanderlei Emboaba, que mora em Osasco, cidade natal do músico, disse, na quarta-feira, 30, ao Portal A TARDE, que o vocalista não sabia nadar.

"Alguma coisa aconteceu na hora do incidente porque, como ele não sabia nadar, ele não abusava. Quando ele ia pra praia, ficava sempre nas partes rasas. A gente suspeita que ele tenha caído em algum buraco ou talvez tenha sido levado pela correnteza, que estava forte, segundo nos informou o Corpo de Bombeiros", afirmou o sogro do cantor.

De acordo com o sogro do vocalista, Frack divulgava seu primeiro trabalho em carreira solo e estava na Bahia para participar de sua segunda turnê. Ele fez apresentações em Salvador, entre os dias 18 e 24, e, depois, no dia 25, foi para Ilhéus, onde cantou em duas igrejas.

"Ele tinha acabado de fazer os shows e estava na casa de um amigo. Ele estava de passagem comprada para voltar para São Paulo, mas teve um imprevisto. A passagem de volta era para ser no dia 28 desse mês [segunda-feira], mas houve um problema e o bilhete saiu com a data do dia 28 do mês que vem. Então, ele teve de se reprogramar e disse pra gente que ia voltar ontem [terça, 29], mas infelizmente aconteceu isso", lamenta Vanderlei.

Ainda de acordo com Vanderlei, horas antes de morrer, Frack conversou com a noiva por telefone. "Eles estavam namorando há sete anos. Ontem, ele ligou para a minha filha, por volta das 12h, e disse para ela que a amava. Mas, à tarde, um amigo me ligou e contou o que havia acontecido", conta.

"Era uma pessoa simples e amável com todo mundo. Era praticamente uma criança. Não falava mal de ninguém e andava sempre com um sorriso amistoso. A Fernanda está muito mal, assim como a mãe dela", afirmou Vanderlei, que disse ainda que o cantor estava programando mais turnês pelo país.

Frack cantava desde os sete anos de idade (Foto: Reprodução/Facebook)

Carreira

Cleiton de Oliveira Francisco, que ficou conhecido como Cleiton Frack cantava desde os sete anos de idade. Também era professor, compositor e arranjador. A primeira apresentação do cantor em rede nacional foi em 2008, quando venceu, junto com o grupo Artpella, o Programa "Astros".

Depois, Frack decidiu seguir carreira solo. Seu primeiro CD foi intitulado "Alma na Voz". No trabalho, o vocalista trouxe novo estilo, para quem o conhecia das épocas de a capela, além da participação de outros cantores da música gospel, como Karina Carfi, Isabeh e do grupo Quarteto Communion. Um dos maiores sucessos do cantor foi a música "Nova Jerusalém", de composição própria, que marcou sua carreira.

