Corpo de Bombeiros retoma buscas em Sento Sé nesta quarta

O Corpo de Bombeiros de Juazeiro retoma as buscas na manhã desta quarta-feira, 7, pelos corpos desaparecidos no naufrágio no Lago do Sobradinho, em Sento Sé, Norte da Bahia, ocorrido na última terça-feira, 29.

Segundo informações do primeiro-tenente da Marinha do Brasil, Fernando Araújo, nesta segunda-feira, 5, foi divulgada a entrega dos equipamentos de mergulho para esta terça-feira, 6, bem como a retomada das vistorias pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Mas, como os equipamentos serão entregues esta noite, os militares só retomam as atividades na manhã desta quarta.

Araújo também informou que, entre os equipamentos que serão entregues, estão máscaras especiais, roupa de mergulho especial, que garante isolamento do corpo do mergulhador, evitando contato com a água e contaminação, além de tesouras pneumáticas, para ajudar na retirada dos corpos em decomposição na embarcação.

No último sábado, 3, foram encontrados dois corpos na embarcação. Um na proa do navio e outro na popa. Uma vítima ainda falta ser localizada.

Os militares da Marinha continuaram as buscas na superfície na tarde desta terça até o pôr-do-sol. As atividades serão retomadas ao nascer desta quarta-feira, 7.

adblock ativo