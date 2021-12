Corpo de bombeiro assassinado será sepultado nesta 4ª; polícia diz que já tem suspeito

O corpo do Bombeiro Militar Ademon Gomes de Santana, de 46 anos, morto na noite de segunda-feira, 9, quando tentou ajudar uma família nas imediações da praça Sabino Dourado, bairro de Barreirinhas, será sepultado às 16h desta quarta, 11, no cemitério Jardim da Saudade, em Barreiras (a 858 km de Salvador).

De acordo com o delegado plantonista Francisco Carlos de Sá, o bombeiro viu uma mulher pedindo socorro depois que o carro em que ela estava com o marido ao volante e os dois filhos, colidiu com um poste.

“A família fugia de uma emboscada, onde Josemar da Silva, conhecido como Mazinho, foi alvejado por pessoas que disseram que iriam pagar uma dívida de R$ 70 mil”, afirmou o delegado, com informações da esposa de Josemar.

Quando a família chegou ao local, Josemar foi alvejado nas costas e pernas, está internado no Hospital do Oeste e não corre risco de morte.

Ao ver a mulher desesperada, o bombeiro desceu do seu carro para ajudar. No entanto, foi morto com um tiro de espingarda calibre 12 no peito, pelos homens que perseguiam a família.

Segundo o delegado, Orlando Bezerra é suspeito do crime contra Josemar que o atraiu até o lugar da emboscada, dizendo que pagaria a dívida.

