Corpo de bebê é encontrado dentro de lata de lixo em Iguaí

O corpo de um bebê foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 5, dentro de uma lata de lixo no município de Iguaí (a 466 quilômetros de Salvador). Segundo informações da polícia, a criança foi localizada, por volta das 8h30, por garis.

O bebê tinha entre sete à nove meses, conforme a polícia. De acordo com a delegacia da Polícia Civil da cidade, ainda não é possível identificar o sexo, por conta da ação de animais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itapetinga, distante cerca de 100 quilômetros de Iguaí, irá realizar a perícia.

Não há informações sobre as circunstâncias da morte da criança. As investigações serão condizidas pela 21º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

adblock ativo