Corpo de bebê decapitado no parto foi exumado

Foi exumado na tarde desta quarta-feira, 16, o corpo do bebê que teve a cabeça decapitada durante o parto no município de Itapetinga (a 562 quilômetros de Salvador), no centro-sul da Bahia. A perícia comprovou que houve corte no pescoço do bebê e constatou indícios de fratura na clavícula e em outros ossos.

De acordo com o delegado Marcos Larocca responsável pelo caso, a necropsia para determinar a causa da morte não pôde ser realizada, por conta do tempo que o bebê passou enterrado. A criança foi enterrada dia 6 de setembro, e a denuncia foi feita dia 8, ainda teve que esperar a autorização da Justiça para realizar a exumação do corpo.

A exumação foi acompanhada pelo perito técnico Arthur Emílio de Carvalho Franca, o pai Paulo César Moreira Silva e o delegado Marcos.

O laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) sai em até 30 dias.

Segundo o delegado, o médico Ruben Moreira Santos, que realizou o procedimento está sendo procurado para ser intimado.

