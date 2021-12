Corpo de arquiteto João Filgueiras Lima é velado no CAB

O corpo do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, é velado nesta quinta-feira, 22, na igreja Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A esposa e filhas do profissional acompanham a cerimônia. A filha do radialista e ex-prefeito Mário Kertész, Maria, também prestou as últimas homenagens para o amigo da família Kertész.

Após o velório, o corpo será transportado às 12 horas para Brasília, onde vai acontecer o enterro. O arquiteto morreu nesta quarta, 21, no Hospital Sarah Kubitschek, em Salvador. Ele lutava contra um câncer no fígado.



>> Artigo: Breve nota sobre Lelé, escrita pelo historiador Antônio Risério

O trabalho de Lelé teve influência de Oscar Niemeyer, com quem ele trabalhou durante a construção de Brasília. Radicado na Bahia há mais de 30 anos, Lelé deixa um legado em Salvador, onde ele projetou o CAB, o prédio do Tribunal de Contas, da Prefeitura de Salvador e as passarelas cobertas.



