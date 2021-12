Corpo de adolescente que salvou garota de afogamento é encontrado

O corpo de um adolescente de 16 anos, que salvou uma garota de afogamento, em Barreiras (distante 898 Km de Salvador), no domingo, 12, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 13. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), o corpo foi localizado por um grupo de pessoas que estava em um barco.

Segundo informações da polícia, a garota começou a se afogar no Rio de Ondas quando nadava com um grupo de amigos. Ela conseguiu se salvar após ser ajudada por um jovem que entrou na água, mas depois foi levado pela correnteza.

Quando entrou na água, o adolescente conseguiu empurrar a jovem para o alcance de uma outra pessoa que estava no rio, conseguindo assim salvá-la.

O grupo de pessoas que estava no rio ainda tentou encontrar o adolescente, mas sem sucesso. Os bombeiros foram acionados no mesmo dia, no entanto, também não tinham conseguido localizá-lo. Quando as buscas foram retomadas nesta segunda, eles receberam o anúncio que o corpo tinha sido encontrado.

