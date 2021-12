Corpo de adolescente morta por ex com punhal é enterrado na Bahia

O corpo da adolescente Dominique Miranda Viana, 14 anos, foi enterrado nesta terça-feira, 4, em São João do Sul, no interior da Bahia. A garota foi assassinada com punhaladas no pescoço e no coração após se negar a reatar o namoro com Joelson Borges dos Santos, o "Galego", de 23 anos.

O crime aconteceu na madrugada de segunda, 3, em frente à casa noturna La Torre, em Arraial d'Ajuda, no extremo sul da Bahia. A delegada Teronides Bezerra, titular da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), disse que aguarda nesta terça-feira, 4, a liberação da prisão preventiva de Joelson, que fugiu após o crime.

Dominique e Joelson se conheceram após a jovem se mudar para Arraial d'Ajuda para morar com três irmãos. A mãe dela decidiu mandá-la morar com os irmãos para afastar a adolescente de outro namorado, que era criminoso.

Contudo, a garota acabou se envolvendo com Joelson, que é apontado pela polícia como traficante e que já foi preso. Eles ficaram juntos por três meses, mas Joelson quis reatar o namoro. Contudo, Dominique não aceitou.

Ele, então, começou a perseguir a jovem. No dia do crime, ele viu a ex em frente à casa noturno e questionou se ela realmente não queria voltar com ele. Após a negativa, ele saiu do local, retornando com um punhal usado para matar a adolescente.

Joelson Borges dos Santos é apontado como autor do crime (Foto: Polícia Civil | Divulgação)

