Corpo de adolescente é encontrado em Itagimirim

O corpo de uma adolescente foi encontrado na zona rural da cidade de Itagimirim, no sul da Bahia. Segundo o site Radar64, a vítima, que ainda não foi identificada, apresentava ferimentos na cabeça.

Uma pedra com manchas de sangue foi encontrada no local. De acordo com a polícia, ainda não é possível saber se esta seria a arma do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis. A polícia segue investigando o caso.

adblock ativo