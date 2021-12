Corpo de adolescente é encontrado em cisterna em Feira de Santana

O corpo de um jovem desaparecido desde o dia 15 de julho, foi encontrado neste domingo, 21, dentro de uma cisterna, em uma chácara abandonada, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Luan Silva de Brito, de 17 anos, estava desaparecido desde o dia 15 de julho.

Segundo o delegado Gustavo Coutinho, o adolescente desapareceu após receber uma ligação. "Ao que tudo indica ele foi assassinado na última segunda-feira. A equipe do DPT esteve no local e realizou o levantamento cadavérico com a equipe da Polícia Civil, e constatou que havia uma perfuração de arma de fogo na boca da vítima. Ao que parece ele foi atraído para o local, executado e jogado na cisterna", de acordo com informações do site Acorda Cidade.

O delegado informou também que, de acordo com a família, o adolescente tinha envolvimento com drogas. A Delegacia de Homicídio investiga o caso em busca da autoria e a motivação do crime.

adblock ativo