Corpo de adolescente desaparecido é achado em Conquista

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira, 28, no Parque Lagoa das Bateias, em Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

Ruan Gabriel Souza da Luz estava desaparecido desde o dia 21 de agosto, quando foi visto saindo de casa. De acordo com o Blog do Anderson, a polícia já identificou três pessoas suspeitas do crime. Uma delas é um adolescente de 15 anos.

O corpo do adolescente, que era pai de uma menina, foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal da cidade. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso é investigado pela 2º Delegacia Territorial de Conquista.

Corpo estava na Parque Lagoa das Bateias, em Conquista

adblock ativo