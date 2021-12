Corpo de adolescente de 17 anos é achado na praia de Algodões

O corpo de Alec Santos, 17 anos, foi encontrado na noite desta segunda-feira, 19, na praia de Algodões, localizada no município de Maraú (a 254 quilômetros de Salvador).

Segundo o site Ubaitaba Urgente, o corpo do rapaz foi achado por volta das 22h por moradores das proximidades do Bar do Espanhol. Alec, que era evangélico e considerado uma pessoa querida, havia viajado da cidade de Ubaitaba, onde morava, para o município de Maraú com amigos da família.

Ele acabou desaparecendo na tarde do domingo, 18, ao ser puxado pela correnteza enquanto tomava banho no mar. Um tio da vítima ainda tentou salvá-lo, mas também se afogou e foi socorrido por moradores.

O local do sepultamento do adolescente não foi divulgado, assim como horário.

