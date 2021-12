Corpo de 6º jovem afogado no Rio São Francisco é localizado

Foi encontrado na madrugada desta terça-feira, 1º, o corpo de Davidson Miranda, de 16 anos, que morreu afogado no último domingo, 29, no Rio Francisco, na região de Morpará, junto com outros cinco adolescentes.



O corpo estava a cerca de 300 metros do acidente, onde os jovens - que moravam na comunidade de Ibipetum, no município de Ipupiara - desapareceram quando nadavam no rio. Eles estavam em Morpará para aproveitar os festejos de São Pedro.



Além de Davidson, os corpos de Anderson Almeida, Breno Rodrigues, Vinícius Vale, Gilmar Vale e Vinicius Oliveira Miranda Coutinho já haviam sido localizados.

O sepultamento das vítimas foi realizado na manhã desta terça, às 10h, no cemitério municipal de Ipupiara. Por conta da tragédia, a prefeitura de Morpará cancelou os festejos juninos e a de Ipupiara declarou luto oficial de seis dias.

Adolescentes estavam em Morpará para aproveitar os festejos (Fotos: Reprodução)

O caso



Os jovens tomavam banho no rio na tarde de domingo e resolveram tirar uma fotografia, se dirigindo para a parte mais profunda. Neste momento, uma das vítimas caiu em uma vala e começou a se afogar. Os outros cinco adolescentes tentaram salvar o colega e também se afogaram. O único ue conseguiu se salvar foi Daniel Silva.

adblock ativo