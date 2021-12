Corpo de 5º jovem afogado é encontrado em Serra do Ramalho

Foi encontrado na manhã desta terça-feira, 29, no Rio São Francisco, o corpo do adolescente Dieison Andrade Silva, de 16 anos, que se afogou com outros cinco jovens no último domingo, 27, na região de Serra do Ramalho, a 440 km de Salvador.

O corpo de Dieison foi localizado a cerca de 3 km do local do afogamento e já estava em estado de gigantismo. Ele era a única vítima que morava na colônia agrícola (agrovila) 21, um dos povoados de Serra do Ramalho, e deve ser sepultada ainda nesta manhã.

Os outros jovens - César Augusto Souza Prado, de 20 anos, José Eudes Barbosa da Silva, 15, Derilto de Castro Lima, 20, e Ramon Lima, 15 - era moradores da agrovila 20 e já foram sepultados no cemitério local.

A última vítima, Rogério Pereira Machado, 15, ainda é procurada pelas equipes de busca.

Os jovens tinham entre 14 e 25 anos e jogavam futebol às margens do rio, quando a bola caiu na água e um deles se arriscou a buscar. Ao ver que o colega se afogava, os demais tentaram salvá-lo, mas acabaram sendo arrastados pela correnteza.

Eles participavam de um retiro evangélico que acontecia no município.

